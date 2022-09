Invité : l’économiste Daniel Cohen pour son nouveau livre « Homo numericus : la “civilisation” qui vient » (Partie 1)

Il est l’un des économistes les plus reconnus en France. Membre fondateur et président de l’École d’économie de Paris, Daniel Cohen publie un nouveau livre « Homo numericus, la “civilisation” qui vient » aux éditions Albin-Michel pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Pourquoi le numérique et les réseaux sociaux sont-ils un danger pour la cohésion sociale et les institutions ? Il y a-t-il des bons usages des réseaux sociaux ? Qu’est-ce que l’individualisme collectif ? L’intelligence artificielle va-t-elle finir par devenir vraiment intelligente ? L’économiste Daniel Cohen y répond, ce vendredi 16 septembre, sur le plateau de Quotidien.