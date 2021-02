Invité: l’économiste Eric Heyer, pour tout comprendre de la dette Covid

En savoir plus sur Yann Barthes

Eric Heyer est économiste, directeur du département « analyse et prévision » de l’Observatoire Français des Conjonctures économiques (OFCE) et membre du Haut Conseil des Finances publiques. Depuis plusieurs jours, on parle beaucoup de la dette Covid qui ne cesse de grossir au fur et à mesure que l’épidémie perdure. Cette dette devrait se retrouver au cœur de la prochaine élection présidentielle, ici, en France, mais concrètement, quelle est-elle ? Qui doit de l’argent à qui ? Qui devra rembourser la dette ? Comment la France, et le reste du monde, vont devoir s’adapter pour l’éponger, faire repartir l’économie, la croissance, l’emploi ? On en parle avec Eric Heyer sur le plateau de Quotidien.