Invité : l’éducation sexuelle chez les jeunes, avec Thomas Guiheneuc, Alice et Mathis

La France est-elle vraiment à la page en ce qui concerne l’éducation sexuelle ? En 2021, la jeunesse en apprend plus via les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming – parfois pour le meilleur comme avec Sex Education sur Netflix mais le plus souvent pour le pire - que dans leurs salles de cours. Pourtant, l’éducation sexuelle est aussi et avant tout une éducation de santé et de sécurité. Thomas Guiheneuc est intervenant auprès d’une association éducative qui dispense des actes de sensibilisation en milieu scolaire, notamment sur la sexualité. Pour son doc « Option éducation sexuelle », France 5 a suivi le travail de Thomas Guiheneuc et a interrogé Alice et Mathis, 16 ans tous les deux, qui font partie des jeunes avec qui Thomas a pu échanger. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien.