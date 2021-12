Invité : les bons conseils de François-Régis Gaudry pour votre dîner du réveillon

Qui de mieux pour parler du dîner du réveillon que François-Régis Gaudry ? Le Monsieur Gastronomie de France Inter, de M6 et de Paris Première est aussi (et surtout) l’un des critiques les plus connus du pays. Il est à l’origine des livres culinaires les plus alléchants du moment : « On va déguster la France » et « On va déguster l’Italie ». On parle de Noël, de ce qu’il faut faire et de ce qu’il faut éviter pour le dîner du réveillon avec François-Régis Gaudry sur le plateau de Quotidien.