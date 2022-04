Invité : les candidats à la présidentielle au banc d’essai de Jean-Michel Aphatie

La campagne la plus bizarre à laquelle on n’est jamais assistée s’achève ce samedi. Des semaines d’une campagne étrange, pas vraiment convaincante, jamais très enthousiasmante. Et pourtant, ce dimanche 10 avril, les Français sont appelés aux urnes pour élire leur futur président. Sur la ligne de départ, 12 candidats : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Anne Hidalgo, Éric Zemmour et le président sortant, Emmanuel Macron. Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote, suivie par Marine Le Pen qui bénéficie d’une véritable dynamique ces dernières semaines, elle-même talonnée par un Jean-Luc Mélenchon en embuscade. Les candidatures d’Éric Zemmour et Valérie Pécresse, relayés en quatrième et cinquième position, ne semblent pas pouvoir s’imposer au second tour. Il reste 3 jours de campagne. Pour tirer le bilan d’une année électorale hors du commun, Yann Barthès reçoit le journaliste politique Jean-Michel Aphatie. En une phrase, il va tenter de résumer la vision, la campagne et le programme de chacun des douze candidats à l’élection présidentielle.