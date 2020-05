Invité : les chiffres et statistiques de l’épidémie avec le démographe Hervé Le Bras

En savoir plus sur Yann Barthes

Hervé Le Bras est l’un des démographes les plus reconnus de sa profession. Depuis le début de la crise du Coronavirus en France, il rassemble chiffres et statistiques pour nous aider à y voir plus clair. A la fois sur les populations les plus touchées (modestes, en ville, à la campagne), mais également sur la modification de nos espaces de vie. Faudra-t-il repenser la ville après la crise ? L’épidémie permettra-t-elle de remettre au premier plan les professions indispensables ? Hervé Le Bras nous en parle sur le plateau de Quotidien.