Invité : les derniers secrets de l’univers selon Stephen Hawking, racontés par Thomas Hertog

Pendant 20 ans, Thomas Hertog a été l’ami et le collaborateur de l’un des plus grands génies de l’Histoire : Stephen Hawking. Cinq ans après sa mort, il publie leurs derniers travaux, leurs dernières recherches et découvertes sur l’univers et le temps, qui ne seraient pas tout à fait ce qu’on s’imagine. Thomas Hertog est sur le plateau de Quotidien.