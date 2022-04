Invité : les programmes économiques de Marine Le Pen et Emmanuel Macron décryptés par Éric Heyer

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affrontent au second tour de l’élection présidentielle. Alors que le pouvoir d’achat s’est hissé en première position des préoccupations des Français, l’économiste Éric Heyer nous aide à y voir plus clair dans les programmes économiques des deux candidats.