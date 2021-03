Invité : les révélations du journaliste Tomas Statius sur les essais nucléaires français

Tomas Statius est journaliste à Libération et collabore avec le site web d’investigation « Disclose ». Il signe en une longue enquête sur les essais nucléaires organisés par l’État français en Polynésie française. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans « Toxique », Tomas Statius et Sébastien Philippe, chercheur à l’université de Princeton aux États-Unis, enquêtent sur 50 ans de mensonges et de secrets d’État sur les essais nucléaires en Polynésie. Entre 1966 et 1996, la France a réalisé 193 essais nucléaires en Polynésie. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Pourquoi les archipels de Moruroa et de Fangataufa, où se sont déroulés certains de ces essais, sont-ils aujourd’hui encore interdits au public ? Que se passe-t-il là-bas ? Comment ces essais ont-ils affecté la population, mais aussi la faune et la flore des archipels environnants ? La France connaissait-elle les risques liés à ces essais ? Peut-elle être poursuivie ? On pose toutes ces questions au journaliste Tomas Statius.