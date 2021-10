Invité : les sujets qui préoccupent vraiment les Français, avec Stewart Chau

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’y a pas que l’identité et l’immigration dans la vie. Si ces sujets sont largement commentés et débattus toute la journée sur les chaînes d’infos, font-ils vraiment partie des préoccupations majeures des Français ? On en parle avec Stewart Chau, expert en stratégie d’opinion, qui vient de publier les premiers résultats du « Baromètre France 2025 » réalisé avec Viavoice, Generali et Radio Classique.