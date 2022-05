Invité : l’état géopolitique du monde vu par Alain Frachon

Son métier : « commenter les événements du vaste monde ». Son CV : il est l’un des éditorialistes les plus réputés de la presse française, ancien correspondant pour le Monde à Jerusalem et Washington, ancien directeur du Monde et aujourd’hui chroniqueur régulier du quotidien, Alain Frachon décrypte le monde qui nous entoure et ses enjeux géopolitiques. Il publie cette année « Un autre monde, l’ère des dictateurs ». Sur le plateau de Quotidien, il nous éclaire sur la situation géopolitique actuelle, entre une Chine qui se rêve première puissance économique mondiale, une Russie aux envies de nouvelle grandeur et un Occident en pleine remise en question.