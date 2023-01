Invité - Quelles sont les véritables ambitions des grandes puissances ? Avec l’historien Thomas Gomart

Le directeur de l’Institut Français des Relations Internationales, historien et auteur Thomas Gomart présente son dernier livre “Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances” aux éditions Tallandier. Il aide à comprendre les plans des partenaires et des adversaires de la France. Ce livre aspire à “surpasser la vision nombriliste française” pour mieux traiter les problématiques de la géopolitique contemporaine. En effet, selon lui, la France doit assimiler la vision des pays avec lesquels elle entretient des relations essentielles tout en n’omettant pas le contexte global : le dérèglement climatique, la crise énergétique, les guerres et les innovations technologiques. Dans ce livre, il aborde également la guerre en Ukraine, les stratégies du président turc Recep Tayyip Erdogan, de l’ayatollah Ali Khamenei et du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane. Thomas Gomart est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.