Invité : Riadh Belaïche décroche son 1er rôle au cinéma dans “A la belle étoile”

La star des réseaux sociaux Just Riadh, Riadh Belaïche de son vrai nom, se lance dans le cinéma. Suivi par près de 6,5 millions de personnes sur TikTok, il est à l’affiche du long métrage “A la belle étoile” réalisé par Sébastien Tulard. Riadh Belaïche tient le premier rôle dans cette comédie dramatique dans laquelle son personnage n’a qu’une seule passion : la pâtisserie. D’Epernay jusqu’à Paris en passant par Monaco, il va tout faire pour réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur. Le film s’inspire de l’histoire vraie du chef pâtissier Yazid Ichemrahen, champion du monde des desserts glacés en 2014. Riadh Belaïche partage l’affiche avec Loubna Abidar, Pascal Légitimus et Christine Citti. Et le film est co-produit par Jamel Debbouze et Laurence Lascary. Riadh Belaïche est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.