Invité : l’offensive médiatique d’Emmanuel Macron décryptée par le journaliste Nicolas Beytout

Exit la réforme des retraites controversée, Emmanuel Macron veut faire table rase du passé avec une offensive médiatique tous azimuts. Le chef de l’Etat espère lancer un second quinquennat qui peine à démarrer en étant ultra présent sur tous les fronts : à l’international, en matière de politique intérieur, sur les chantiers de ses futurs réformes. Pour décrypter cette offensive médiatique, Yann Barthès échange avec le journaliste et chef d’entreprise, Nicolas Beytout. Ancien directeur des rédacteurs du Figaro et des Echos, il est l’homme à la tête de l’Opinion, qu’il a créé il y a dix ans.