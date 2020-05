En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les ans, Loïc Prigent arpente les Fashion Week du monde entier pour être au plus près du monde de la mode et du luxe. Cette année, avec le Coronavirus, rien n’est plus pareil. Et rien ne le sera peut-être plus jamais. Pour son nouveau numéro de 52’ de mode, Loïc Prigent nous plonge, une dernière fois, dans l’univers de la mode qu’on connait. Avant de passer à la suite. Loïc Prigent est sur le plateau de Quotidien.