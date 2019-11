Loïc Prigent revient avec un « 52 minutes de mode » inédit ce 20 novembre sur TMC. Coulisses des défilés, interview exclusives de créateurs, personnalités et passionnés de mode, il décrypte ce qui se fait de mieux, de plus extravagant mais aussi de plus insolite dans la mode d’aujourd’hui. Loïc Prigent est sur le plateau de Quotidien.

