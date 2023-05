Invité : Louis Albi, finaliste de la Star Academy, célèbre la tolérance dans son premier single

Finaliste de la dernière saison de la Star Academy, Louis Albi vient de sortir son premier morceau “Que tu te mentes”, qui annonce un album en préparation, produit par Marsö, collaborateur de Slimane, Suzane ou Pierre de Maere. Cette chanson aux sonorités pop célèbre la tolérance et le droit d’aimer librement. Engagé pour la représentation homosexuelle à la télévision, Louis Albi avait notamment interprété en prime time dans la Star Academy “Born this way” de Lady Gaga, hymne de la communauté LGBTQIA+ en pratiquant le voguing, symbole de la communauté transgenre et gay. Comment a-t-il vécu l’après Star Academy ? Quel impact a eu le harcèlement homophobe dont il a été victime ? Quels sujets abordera-t-il dans son album ? Louis Albi répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.