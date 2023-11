Invité : Louis Baudoin-Laarman dépeint le quotidien des Gazaouis

Le porte-parole de Médecins sans Frontières, Louis Baudoin-Laarman, est l’invité de Quotidien mardi 7 novembre. L’ancien journaliste à l’AFP, âgé de 29 ans, revient tout juste de Gaza, et explique en quoi consistait son travail sur place, alors que les bombardements de l’armée israélienne s’intensifient jour après jour sur l’enclave. Il recontextualise son évacuation du territoire mercredi dernier et les raisons. L’ancien fast-checkeur au New York Times se confie sur les réactions des Gazaouis face à la situation alarmante, décrit son quotidien sur place durant un mois, et les règles de sécurité à respecter pour l’aide humanitaire. Enfin, il tente de communiquer sur le nombre de Gazaouis toujours sur place, et sur la stratégie du Hamas.