Invité : Louis Boyard, député la France insoumise et son "Blocus challenge"

Louis Boyard est l'un des plus jeunes députés de l’Assemblée nationale. A l’occasion de l’appel à la grève générale du 7 mars, l’Insoumis a lancé sur les réseaux sociaux un challenge un peu particulier : le « blocus challenge ». Le but ? Bloquer sa fac ou son lycée et publier sa meilleure photo sur les réseaux. Le gagnant sera ensuite sélectionné par Louis Boyard et convié à l’Assemblée nationale. Problème : en politique, tout le monde n’est pas hyper fan de ce « challenge » d’un nouveau genre et surtout pas la présidente de l’hémicycle, Yaël Braun-Pivet. Louis Boyard s’explique sur le plateau de Quotidien.