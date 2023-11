Invité : Louis se livre sur son ressenti après son élimination de la Star Academy

Le candidat sortant de la dernière saison de la Star Academy, Louis, est l’invité de Quotidien, lundi 13 novembre. Le jeune homme de 24 ans, originaire des Vosges, n’a pas été choisi samedi par ses camarades qui lui ont préféré Djebril à l’ultime moment du prime. Une fin prématurée pour le jeune artiste en herbe qui avait appelé ses parents la veille, lui qui avait un mauvais pressentiment. Louis se prête au jeu du bilan de son aventure qui n’aura finalement duré qu’une seule semaine, sur ce qu’il a aimé, ce qu’il a détesté, ainsi que sur les élèves avec qui il a particulièrement accroché ou non. Le tout récent titulaire d’un master en design graphique tente d’y voir plus clair sur son futur. Enfin, il revient sur l’étonnement des professeurs suite à la son élimination, et se dévoile sur, selon lui, le futur vainqueur du programme.