Invité : Loury Lag, l’explorateur de l’extrême s’embarque pour un voyage au pôle Nord sous -70°C

L’explorateur et aventurier Loury Lag, de son vrai nom Loury Lagardère prépare sa prochaine expédition au pôle Nord intitulée “Arctic Mission” pour battre un double-record du monde en ski kite sous -70°C. Après avoir parcouru plus de 45 pays à travers le globe, il se spécialise dans les expéditions extrêmes en solitaire. Il a déjà sillonné les lieux les plus hostiles de la planète : jungle, océans, glaciers et déserts. Il raconte ses exploits dans son premier livre “Loury Lag, Horizons Extrêmes” publié en 2022 aux éditions E/P/A. A 30 ans, il décide de quitter ses fonctions de chef d’entreprise dans le bâtiment pour se lancer dans l’exploration. En 2018, il se fait connaître en participant à l’émission de télé-réalité “Retour à l’instinct primaire” sur RMC : il doit survivre durant trois semaines dans la savane du Limpopo en Afrique du Sud en milieu hostile, sans eau, sans nourriture et nu. En 2019, sans expérience et en solitaire, Loury Lag a traversé le Vatnajökull islandais (8300 km2), le deuxième glacier le plus volumineux d’Europe. Avec Matthieu Belanger, un autre aventurier, il s’est engagé dans un nouveau projet, intitulé “Icarus Project” : gravir les sept plus hauts sommets de la planète d’ici à 2026. En 2020, ils ont gravi le Denali (6190 m), le plus haut sommet d’Alaska. Loury Lag est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de sa prochaine mission au pôle Nord.