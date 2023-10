Invité : Luc Bronner donne la parole à la jeunesse israélienne

L’ancien directeur du Monde, Luc Bronner est l’invité de Quotidien, lundi 23 octobre. Face à la situation explosive au Proche-Orient, le grand reporter a notamment réalisé une série de reportage sur l’atmosphère actuel en Israël, à retrouver sur le site internet du Monde. Il y décrit une société israélienne pétrifiée, qui vit actuellement dans une angoisse palpable. Il y constate aussi une guerre de l’information sans pitié sur les chaînes d’information israéliennes. Il se livre sur ce qui l’a le plus frappé en s’entretenant avec la jeunesse du pays. Un Etat particulièrement petit, où presque tout le monde connaît une victime des attentats terroristes du 7 octobre dernier. Une jeunesse israélienne qui s’était en grande partie, depuis un moment, mobilisé contre la politique de Benyamin Netanyahou, et qui vit ces attaques comme un terrible retour en arrière dans l’histoire du peuple juif. Luc Bronner aborde ensuite « la bataille de l’arrière », et expliquent comment la jeunesse israélienne réagit au soutien des Palestiniens exprimé en grande partie par l’opinion public mondial. Il se penche enfin sur la possibilité qui parait aujourd’hui utopique d’une paix et de la création de deux Etats, sur la difficulté d’informer sur cette guerre, et sur les façons possibles de se protéger face à des situations parfois extrêmement difficiles à vivre pour les reporters.