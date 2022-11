Invité : Lucas Bravo, l’acteur français qui explose à Hollywood

Lucas Bravo est le voisin sexy d’“Emily in Paris” sur Netflix, il joue l’amant de Julia Roberts dans “Ticket to Paradise” et il est en ce moment à l’affiche du film “Une robe pour Mrs. Harris” aux côtés d’Isabelle Huppert. Dans cette comédie dramatique, il incarne André Fauvel, le brillant comptable de Christian Dior dans les années 1950. Pour accompagner Lucas Bravo, on retrouve un casting cinq-étoiles mêlant la France avec Isabelle Huppert, Lambert Wilson et le Royaume-Uni avec Jason Isaacs, connu pour son rôle de Lucius Malefoy dans la saga “Harry Potter”. A seulement 34 ans, Lucas Bravo a été surnommé “le fantasme du voisin français” par le Vogue américain. C’est à l’âge de 10 ans qu’il se découvre une passion pour la scène. Pour réaliser son rêve, il étudie deux ans à l’American Academy of Dramatics Arts à Los Angeles où il deviendra bilingue. Il multiplie les castings et est repéré par Darren Star, le créateur de “Emily in Paris” pour incarner Gabriel aux côtés de Lily Collins.