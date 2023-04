Invité : Ludovic Vigogne analyse « Les sans jours » du second mandat d’Emmanuel Macron

Le journaliste politique à L’Opinion Ludovic Vigogne revient sur les débuts ratés du second mandat d’Emmanuel Macron dans un livre passionnant, “Les sans jours”. Comment le président a-t-il pu passer à côté des cent premiers jours cruciaux suivant sa réélection, au point de construire un second mandat sur des bases très fragiles ? Informations surprenantes et détails édifiants, Ludovic Vigogne analyse ce passage à vide et répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.