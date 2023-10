Invité : Luz déconstruit l’homme viril à travers sa bande dessinée « Testosterror »

L’auteur de bande dessinée français, Luz, est l’invité de Quotidien mercredi 11 octobre. Il présente sa nouvelle création intitulée « Testosterror », publiée aux éditions Albin Michel. Une histoire qui dépeint une société factice à travers laquelle une épidémie viendrait provoquer la chute du taux de testostérone de tous les hommes sur Terre. L’ancien dessinateur de presse, rescapé des attentats de 2015 à Charlie Hebdo se penche dans un premier temps sur l’horreur en Israël après l’attaque terroriste du Hamas. Puis, il en dit plus sur sa nouvelle bande dessinée, expliquant avoir notamment commencé ses recherches en visionnant des vidéos de coachs sportifs, et donne sa définition de l’homme de demain. Coup de projecteur ensuite sur le chien prénommé « Champion » et essentiel dans le récit. Luz se livre ensuite sur ce qu’il a de plus « masculiniste » en lui et sur comment tenter de se débarrasser de ses injonctions viriles.