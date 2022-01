Invité : Lydia, l’appli qui a révolutionné les échanges d’argent

En cinq ans, l’appli « Lydia » s’est imposée chez les jeunes, mais pas que. Sa promesse : permettre les virements et les échanges d’argent d’une personne à une autre en utilisant simplement son numéro de téléphone. Vous avancez les frais d’une soirée entre amis ? Les invités vous envoient leur participation directement via Lydia. L’application est tellement utilisée qu’elle est même rentrée dans le langage courant : on ne dit plus « Je te rembourse », mais « Je te fais un Lydia ». Avec son succès, Lydia est même devenue une « Licorne », une start-up donc la valorisation dépasse un milliard de dollars. Comme Doctolib ou Blablacar. Le patron de Lydia, Cyril Chiche est sur le plateau de Quotidien.