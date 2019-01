Invité : Lyes Louffok, victime de maltraitance, auteur de "Dans l’enfer des foyers"

Lyes Louffok est un ancien enfant placé, devenu membre du conseil national de la protection de l’enfance. Dans le documentaire de France 3, «Enfants placés : les sacrifiés de la République », il est l’un de ceux qui témoignent des violences, des abus et des souffrances qui constituent le quotidien de ces enfants placés sous la pupille de l’État. Grâce à des témoignages comme le sien, il a participé à ouvrir les yeux de l'opinion et du gouvernement sur les conditions de traitement de ces enfants. Son parcours, Lyes Louffok le raconte dans « Dans l’enfer des foyers » et sur le plateau de Quotidien, ce soir.