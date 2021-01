Invité: Maître Henri Leclerc, une vie de justice

En savoir plus sur Yann Barthes

Henri Leclerc est l’un des plus grands avocats de la défense de France. Véritable monument de la justice française, il a exercé son métier pendant 65 ans et défendu de nombreuses affaires qui ont marqué le pays : l’affaire Omar Raddad, l’affaire Strauss-Khan ou l’affaire Roman. Le 16 décembre dernier, il a déclamé sa toute dernière plaidoirie. A 86 ans, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. On revient sur une vie de justice avec Maître Henri Leclerc sur le plateau de Quotidien.