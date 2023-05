Invité : Maïwenn ouvrira le Festival de Cannes avec son très attendu "Jeanne du Barry"

« Jeanne du Barry », le dernier film de la réalisatrice Maïwenn fera l’ouverture du Festival de Cannes le 16 mai prochain. Une tribune en or pour l’un des films les plus attendus de l’année, avec Maïwenn devant et derrière la caméra, aux côtés de Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Maïwenn est sur le plateau de Quotidien.