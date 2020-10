Invité : Major Mouvement, le kiné drôle et pédagogue qu’il fallait à Instagram (et pas que)

En savoir plus sur Yann Barthes

Sur Instagram, Major Mouvement a réussi à réunir plus de 2 millions de fans derrière un concept tout simple qui manquait pourtant : chaque jour, il partage sa vie de kiné en dispensant bons conseils, bonnes astuces et actions de prévention, le tout avec beaucoup, beaucoup d’humour. Et ça cartonne. De ses conseils, il a publié un livre, « 10 clés pour un corps en bonne santé ». Et ça aussi, ça cartonne. Grégoire, aka Major Mouvement, est sur le plateau de Quotidien.