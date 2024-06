Invité : Malik Bentalha revient sur scène avec son spectacle "Nouveau Monde"

Malik Bentalha fait son grand retour avec son troisième et tout nouveau spectacle : "Nouveau Monde". Un spectacle qui allie humour, anecdotes personnelles et observations du quotidien, en véritable reflet de la société contemporaine, vu à travers les yeux d’un humoriste. En termes de contenu, “Nouveau Monde” se distingue par son originalité et sa pertinence. Malik aborde des thèmes variés, allant de la vie quotidienne à des observations sociales acérées.