Invité : Manu Payet cartonne sur scène avec « Emmanuel 2 »

Manu Payet est l’invité de Quotidien vendredi 24 novembre. L’acteur est à l’affiche du spectacle « Emmanuel 2 » dans lequel il aborde le thème de la paternité et le fait de prendre de l’âge. Celui qui a débuté à la radio sur NRJ Réunion se penche justement sur la cinquantaine qui approche, alors qu’il célèbrera ses 48 ans dans un mois. Il tente d’expliquer son succès alors que l’Olympia est complet jusqu’au 9 décembre prochain, et se livrz sur la manière dont les gens se reconnaissent à travers le spectacle. Une représentation qui permettrait selon lui aux couples de se rapprocher physiquement. L’homme qui a notamment présenté la cérémonie des Césars se livre ensuite sur l’éducation stricte qu’il a reçu, ce qu’il en reste, et sur ses efforts constants pour éviter d’être un père qui râle. Il en dit davantage sur la fixette sur sa fille et ses chaussons, et sur sa mère qui voulait qu’il devienne professeur.