Invité : Manuel Valls, 5 ans après les attentats du 13 novembre

En novembre 2015, Manuel Valls est Premier ministre lorsque la France est touchée par une série d’attaques terroristes sans précédent. Sur les terrasses des cafés parisiens, aux abords du Stade de France où se tient la rencontre entre les Bleus et l’Allemagne, au Bataclan alors que les Eagles of Death Metal sont sur scène, des commandos d’hommes armés ouvrent le feu sur les civils, faisant 130 victimes et 413 blessés. 5 ans plus tard, alors que la France et l’Europe continue d’être touchée par des attentats terroristes, on revient sur le chemin parcouru avec Manuel Valls.