Invité : Marine Le Pen peut-elle être élue ? On en parle avec Antoine Bristielle de la Fondation Jean Jaurès

La Fondation Jean Jaurès vient de publier une étude alarmante sur la prochaine élection présidentielle en France. Alors qu’il semblait déjà acquis que Marine Le Pen serait au second tour en 2022, cette nouvelle étude nous apprend que sa victoire est désormais possible. Faut-il s’en inquiéter ? Comment l’extrême-droite a-t-elle pu faire un tel chemin en France depuis le choc du second tour d’avril 2002 ? On en parle avec Antoine Bristielle, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès et chercheur en sciences politiques.