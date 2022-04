Invité – Marioupol, ville martyre, bientôt aux mains des Russes : le point de Pierre Servent

Depuis le 24 février dernier, l’Ukraine vit au rythme des bombardements russes. L’armée de Vladimir Poutine, mise en échec dans le centre du pays, a décidé de concentrer son offensive à l’est de l’Ukraine et dans le Donbass. Alors que le bilan civil est déjà catastrophique, les observateurs redoutent les jours à venir. La Russie veut à tout prix prendre le contrôle de Marioupol. Déjà presque entièrement détruite par les frappes russes, la ville ne devrait pas pouvoir tenir encore très longtemps. Pour comprendre la situation sur place et pourquoi la ville de Marioupol est si importante aux yeux de la Russie, on reçoit le grand spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire, Pierre Servent.