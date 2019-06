Il est considéré comme l’un des producteurs les plus brillants de sa génération. Derrière le nom de Mark Ronson, on retrouve les plus gros succès musicaux de ces quinze dernières années : Amy Winehouse, Lily Allen, Camilla Cabello, Lady Gaga et Bradley Cooper, Bruno Mars… Mark Ronson sort un nouvel album, « Late Night Feelings », qui promet déjà d’être un succès. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler.