Invité : Marouane Bakhti se demande « Comment sortir du monde » dans son premier roman

A 26 ans, Marouane Bakhti publie son premier roman “Comment sortir du monde” sur une jeunesse française en plein mouvement à travers le personnage d’un fils d’un Arabe et d’une fille d’ici. Le garçon découvre son homosexualité très tôt et rêve de quitter la campagne où il a grandi en espérant trouver refuge à Paris. Marouane Bakthi parle de son passé de boulanger et de l’écriture de son roman sur le plateau de Quotidien.