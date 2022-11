Invité : Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, enquête sur les maires de France

Il est politologue, professeur des universités et directeur du CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po. Cette semaine, à l’occasion du Congrès des maires de France, Martial Foucault a publié une enquête sur ces élus. Il est également l’auteur du livre « Maires au bord de la crise de nerfs » (2020). Quelles sont les conclusions de cette étude, conduite auprès de plus de 3 600 maires ? À quoi servent réellement ces élus ? Sont-ils inquiets aujourd’hui ? Pourquoi il y a-t-il de plus en plus d’incivilités à l’encontre des maires en France ? Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, à l’origine de cette enquête, y répond, ce soir, sur le plateau de Quotidien.