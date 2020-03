En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine dans Quotidien, on essaie de vous donner le maximum d’informations sur l’épidémie de Coronavirus, mais aussi de vous donner de quoi vous occuper pendant le confinement. Ce mardi, on a la chance d’avoir – via Skype – une légende très récemment retraitée du biathlon français : Martin Fourcade. Le sportif nous parle de sa décision et il nous donne sa playlist spécial confinement à écouter en boucle.