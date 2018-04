Invité : Martin Fourcade, le retour du héros aux cinq médailles d’or (Partie 1)

Il est le sportif français le plus titré des Jeux Olympiques : Martin Fourcade, fort de ses cinq médailles d’or est sur le plateau de Quotidien ce vendredi 6 avril. En quelques années, Martin Fourcade est devenu une légende pour le sport français. L’athlète a récolté cinq médailles d’or aux Jeux Olympiques de Sotchi et de PyeongChang, faisant de lui le sportif français le plus titré aux JO. Une performance saluée par le public français qui ne s’est jamais autant intéressé au biathlon que depuis l’arrivée de Fourcade sur les pistes. Fonceur, perfectionniste tout autant que sympathique et drôle sur les réseaux sociaux, Martin Fourcade a séduit le public en plus du monde sportif. Il est sur le plateau de Quotidien pour parler de ses victoires, de son parcours et de sa retraite qui ne s’annonce pas si proche que ça. Parce qu’il "aime" son sport et qu’il considère qu’il a "encore de belles choses à vivre", Martin Fourcade a décidé de rempiler pour une saison supplémentaire. Et rien ne pouvait nous faire plus plaisir. L’athlète français nous explique aussi pourquoi il n’a jamais pris d’agent pour gérer sa communication, sa possible future reconversion en ministre des Sports et nous raconte même comment le président Emmanuel Macron l’a félicité via… WhatsApp.