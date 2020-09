Invité : Martin Weill enquête sur les coulisses de la police

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce mardi 29 septembre, Martin Weill présente son nouveau documentaire : « Que fait la police ? Enquête sur la crise chez les policiers ». Pendant plusieurs mois, Martin Weill a enquêté au plus près des forces de l’ordre, dans les commissariats et dans les écoles de formation, sur le terrain auprès des citoyens. Face à la crise de défiance qui touche la police et les accusations de racisme et de violences policières, Martin Weill enquête sur les coulisses des forces de l’ordre.