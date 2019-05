Invité : Martin Weill fait sa Masterclass à l'occasion de son documentaire "Sur les routes de la cocaïne"

Après avoir découvert et interrogé les nouveaux gourous du XXIe siècle, après avoir découvert le vice et la face cachée de Las Vegas, après avoir enquêté sur le rêve du corps parfait, Martin Weill est de nouveau parti sur les routes, celles de la cocaïne. De l’Amérique du sud en passant par les États-Unis, l’Europe et enfin la France, Martin Weill a suivi la route d’une des drogues les plus consommées dans le monde. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de ce dernier documentaire.