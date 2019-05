Invité : la masterclass de Will Smith pour "Aladdin"

La superstar internationale Will Smith est dans Quotidien. Inoubliable dans la série prince de Bel-Air, fantastique dans Men in Black, émouvant dans Sept Vies, flic badass dans Bad Boys, boxeur dans Ali, séducteur dans Hitch, mais aussi pro du Rubik’s Cube, Youtubeur, chanteur, … Will Smith est partout ! Il revient cette année dans un nouveau film, l’adaptation à l’écran du dessin animé Disney Aladdin. Le génie tout bleu et complètement barré, c’est lui. On est très heureux de recevoir Will Smith sur le plateau de Quotidien pour en parler.