Invité : Mathieu Kassovitz remet « La Haine » au goût du jour sur scène

Mathieu Kassovitz est l’invité de Quotidien mercredi 14 février. 30 ans après le film iconique « La Haine », l’œuvre va être adapté en comédie musicale à partir du 10 octobre 2024 à la Seine Musicale, au Dôme de Marseille ou encore à Lyon. L’acteur, réalisateur et producteur qui promet « un mélange de cinéma et de spectacle » revient sur la genèse de ce projet intitulé « La Haine, jusqu’ici rien n’a changé ». Mathieu Kassovitz se replonge dans un premier temps dans le passé lorsqu’il avait 28 ans. Il se confie sur le souvenir qu’il garde du film, et sur la façon dont il a vécu cette ascension express grâce à ce phénomène sans précédent. Comme au début des années 1990, Cut Killer sera une nouvelle fois en charge de la direction musicale, alors que le spectateur sera plongé dans un véritable dispositif immersif. Puis, Samy Belkessa, le rapeur Alivor et Alexander Ferrario, choisis parmi 3000 candidats comme comédiens sur scène font leur entrée. Les trois lauréats se confient notamment sur leur rapport au film, sur les indications données par Mathieu Kassovitz, sur leur excitation grandissante ou encore sur la fameuse scène « C’est à moi que tu parles ? ».