Invité : Matthias Dandois, champion du monde de BMX

Rider street au départ, le Francilien se tourne vers le BMX Flat en 2002. Hyper créatif, Matthias Dandois secoue immédiatement sa discipline - sans tourner totalement le dos au street - et n’a pas cessé depuis. Champion du monde 2008, 2009, 2011 et 2012, il réalise pourtant sa première très grande saison en 2013. Sa récolte ? Le Dew Tour, les Bike Days, l’Astrolabe, le Revolkon et le O'Marisquiño. Dominateur, Matthias Dandois poursuit le reste de sa carrière sur le même mode. De nouveau Champion du Monde en 2016, 2017 et 2018, 2019, il a triomphé une neuvième fois à Montpellier en 2021 et compte bien représenter les sports urbains aux JO. Il en parle sur le plateau de Quotidien.