Invité : Matthieu Tordeur, plus jeune explorateur à rallier le pôle sud en solitaire

Matthieu Tordeur est un explorateur, un vrai. Du haut de ses 27 ans, il est de ceux qui bravent les conditions climatiques les plus extrêmes, les difficultés et les embûches – au propre comme au figuré - pour découvrir le monde et ses mille facettes. Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique du Sud, et la moitié du globe à vrai dire, il vient d’établir une prouesse : devenir le premier Français à rallier le pôle sud en solitaire. De retour en France, Matthieu Tordeur raconte son incroyable périple sur le plateau de Quotidien.