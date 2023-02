Invité : Maxime Gasteuil, l’homme qui cartonne sur scène

Le dernier spectacle de Maxime Gasteuil, « Retour aux sources », est un carton sans précédent. On se précipite pour voir l’humoriste sur scène et ça fait du bien. Il ne reste que quelques places pour le voir au théâtre Edouard VII à Paris, mais il sera ensuite en tournée des Zéniths dans toute la France. En attendant et pour un rare passage à la télévision, Maxime Gasteuil est sur le plateau de Quotidien.