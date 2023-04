Invité – Menaces, guerre, cyberespionnage : ce que prévoit la CIA pour les années à venir, l’analyse d’Alain Frachon

Tous les ans, la CIA publie son rapport sur l’état du monde et son avenir. Ce rapport, la CIA en tire un livre « Les défis cruciaux et les menaces immédiates vue par la CIA », préfacé en France par Alain Frachon, l’un des éditorialistes les plus réputés de la presse française et un spécialiste des questions internationales. Alain Frachon est sur le plateau de Quotidien.