Invité : Michaël Delafosse, le maire PS de Montpellier qui a le vent en poupe (Partie 2)

Il fait de plus en plus parler de lui à gauche : à 46 ans, Michaël Delafosse est « le maire atypique » de Montpellier. Il n’aime ni Jean-Luc Mélenchon, ni Emmanuel Macron, il est étiquetté Parti socialiste et il continue à exercer son métier de professeur d’histoire-géographie quelques heures par semaine. Michaël Delafosse est sur le plateau de Quotidien.