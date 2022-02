Invité : Michaël Gregorio remonte sur scène avec "L’Odyssée de la voix"

Michaël Gregorio n’est pas qu’un chanteur, il est un performeur, un musicien, un acteur et surtout un véritable champion de la voix. Bref, un showman comme on n’en fait peu. Pour son nouveau spectacle, « L’Odyssée de la Voix », Michaël Gregorio monte sur les planches du Casino de Paris du 12 au 19 février avant de faire la tournée des Zénith. Et juste avant, il est de passage sur le plateau de Quotidien.